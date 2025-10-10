15.000 jeunes mobilisent 30 millions FCFA pour la caution de Wadagni

La plateforme d’engagement citoyen « JE DONNE POUR ROW » a réussi son pari en mobilisant la caution du candidat de la mouvance à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin. L’initiative lancée en septembre dernier, a permis de mobiliser la somme de 30 millions de francs CFA.

L’initiative « JE DONNE POUR ROW » atteint son objectif de mobilisation de la caution du duo candidat Romuald Wadagni-Mariam Chabi Talata. Lancée le 9 septembre 2025 à Cotonou, elle avait pour objectif de mobiliser la jeunesse béninoise à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, autour d’un geste concret de soutien. Dès le lendemain, les organisateurs annonçaient près de 15.000 contributions enregistrées. Le don le plus faible s’élève à 100 francs CFA, et le plus élevé, à un (01) million, pour une moyenne de 2.308 FCFA.

15.000 jeunes donateurs ont mobilisé plus de 30 millions de francs CFA pour la caution de Romuald Wadagni. Les initiateurs de la campagne ont annoncé la clôture des contributions, promettant de transmettre le chèque correspondant au candidat dans les prochains jours. Romuald Wadagni, désigné « candidat de l’unité et de la jeunesse », semble désormais évoluer dans une dynamique qui dépasse les clivages habituels.

Le communiqué officiel des organisateurs

À l’attention de l’opinion publique nationale

Le mardi 09 septembre 2025 à midi, nous avons procédé au lancement de la plateforme d’engagement citoyen « JE DONNE POUR ROW ».

L’objectif de cette initiative était, dans un premier temps, de mobiliser la jeunesse béninoise, d’ici et d’ailleurs, afin de constituer la caution du candidat Romuald WADAGNI, le candidat de l’unité et de la jeunesse.

Le lendemain, mercredi 10 septembre 2025, soit seulement 24 heures après le lancement, nous avons enregistré la contribution de près de 15.000 donateurs, pour un montant total dépassant 30 millions de francs CFA.

La plus faible contribution est de 100 FCFA, la plus importante de 1.000.000 FCFA, avec une contribution moyenne de 2.000 F CFA.

Fait remarquable, près de 95 % des contributions sont inférieures à 1.000 F CFA, confirmant que cette mobilisation est avant tout celle du peuple, de la jeunesse et des petites bourses, soutenue par quelques contributions plus importantes.

Cette réussite est collective. Nous la devons à toutes et à tous. À chacun, nous disons merci pour cet élan de générosité, de solidarité et d’engagement.

En conséquence, nous vous annonçons que les contributions pour la constitution de la caution sont désormais closes.

Un chèque correspondant à la somme mobilisée sera transmis au candidat dans les prochains jours.

Notre engagement aux côtés de Romuald WADAGNI, candidat de l’unité et de la jeunesse, se poursuivra autrement : en donnant de notre temps, de notre intelligence, de nos prières et de notre énergie pour la réalisation de cette cause commune.

Merci ! Merci ! Merci !

