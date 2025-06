128.893 candidats au BEPC composent dès ce mardi

Les candidats au Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) composent du mardi 10 au jeudi 12 juin 2025 sur toute l’étendue du territoire national.

Après 9 mois de travail scolaire, les enfants des classes de 3ème, les candidats libres et les personnes en situation de handicap seront soumis dès ce mardi 10 juin aux épreuves du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC), session normale de juin 2025.

Pour cette session, 128.893 candidats sont inscrits, dont 64.209 filles, soit 49,81 % des effectifs. Ce chiffre marque une progression de 3,1 % par rapport à l’année 2024. Selon la ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Véronique Tognifodé, c’est la « preuve de la vitalité de notre système éducatif et de l’engagement de tous les acteurs à favoriser la scolarisation inclusive ».

Elle rassure les candidats et parents que toutes les dispositions ont été prises pour garantir un examen sécurisé, équitable et apaisé sur toute l’étendue du territoire national. « Vous êtes prêts. Les épreuves que vous affronterez sont conformes aux programmes enseignés. Gardez confiance en vous. Soyez disciplinés et concentrés. Ce moment est le vôtre », a ajouté Véronique Tognifodé. Elle exhorte les chefs de centres et surveillants à faire preuve de professionnalisme, de rigueur et de bienveillance pour garantir le bon déroulement des épreuves.

