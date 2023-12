125 motos abandonnées dans les commissariats de Porto-Novo

Cent vingt-cinq (125) motocyclettes de différentes marques ont été abandonnées dans les cinq (05) commissariats de Porto-Novo dans la période allant du 1er janvier au 1er octobre 2023, selon un point fait par la Direction Départementale de la Police Républicaine de l’Ouémé. Selon la DGPR/Ouémé, la plupart des propriétaires présumés de ces motos mises en fourrière pour diverses infractions ne sont pas venus alors même que plusieurs cas de plaintes de disparition de motos ont été enregistrées. La DGPR invite alors les citoyens victimes de vol de motos à se présenter à son siège du 1er au 31 janvier 2024 pour des vérifications.

Dans l’exécution de ses missions régaliennes de sécurité publique, la Direction départementale de la Police républicaine de l’Ouémé a organisé au cours de l’année 2023, plusieurs opérations de fouilles nocturnes de sécurité et de répression des infractions du code de la route. Au cours de ces différentes opérations, plusieurs motocyclettes dont les propriétaires sont en infraction ont été mises en fourrière.

Depuis lors, certains contrevenants ont abandonné leurs motocyclettes ou ont présenté des pièces non conformes, toute chose qui laisse conjecturer l’origine douteuse de celles-ci.

Ainsi, du 1er janvier au 1er octobre 2023, cent vingt-et-cinq (125) motocyclettes de différentes marques ont été abandonnées dans les cinq (05) commissariats de la ville capitale. Au même moment, certaines unités ont reçu diverses plaintes relatives à des cas de soustractions frauduleuses de moyens roulants au préjudice des citoyens.

C’est pourquoi la Direction départementale de la Police républicaine de l’Ouémé invite les citoyens victimes de vol de leurs moyens roulants au cours de la période sus-indiquée, à se présenter à son siège, munis des pièces justificatives de leur droit de propriété, afin de vérifier si leurs motocyclettes font partie de celles mises en fourrière et abandonnées par leurs propriétaires présumés.

Ces vérifications seront effectives à compter du 1er au 31 janvier 2024.

