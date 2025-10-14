mardi, 14 octobre 2025 -

Candidature à la présidentielle de 2026

120 parrainages pour le duo Wadagni-Talata




Le duo candidat des forces politiques de la mouvance présidentielle a déposé son dossier de candidature dans l’après-midi du lundi 13 octobre 2025. Le dossier fourni par le candidat Romuald Wadagni et sa colistière, Mariam-Chabi Talata est au complet et contient 120 parrainages.

Lundi 13 octobre 2025, veille de la date de clôture, seul le duo Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata a déposé son dossier de candidature pour la présidentielle 2026. Le dossier de ce duo, selon un technicien de la CENA, est au complet et contient 120 parrainages sur les 186 délivrés par la Commission électorale nationale autonome (CENA).
Ayant satisfait auxexigences de l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin, les deux candidats ont reçu des mains de Saca Lafia, président de la CENA, le récépissé provisoire.
Des sources proches de l’institution, l’examen approfondi des dossiers de candidature démarre mercredi 15 octobre. Les pièces communes des dossiers seront envoyées à la Cour constitutionnelle, qui organisera la visite médicale des duos, entre le 15 et le 22 octobre. Ce n’est qu’après cette étape que l’étude de fond va être finalisée, et les récépissés définitifs délivrés aux duos ayant satisfait à toutes les exigences.
La liste définitive des candidats retenus selon les projections de la CENA, sera publiée le 31 octobre 2025.

F. A. A.

14 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




