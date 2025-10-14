120 idées du collectif ‘’Wadagni Président’’ pour faire encore gagner le Bénin

Le Collectif Wadagni Président a rendu public son manifeste intitulé « 120 idées pour faire encore gagner le Bénin ». Ce document dense et structuré expose la vision et les propositions portées en faveur de la candidature de Romuald Wadagni à l’élection présidentielle de 2026.

Fruit d’un travail de réflexion mené par de jeunes Béninois issus de divers horizons, leur action « se distingue par des propositions d’idées de réformes et d’actions structurantes de développement pour accompagner Romuald Wadagni dans la conquête du suffrage universel et l’exercice du pouvoir une fois élu et investi président de la République du Bénin en 2026. Le document dresse d’abord une analyse de la situation nationale, saluant les transformations engagées depuis 2016 sous le leadership du président Patrice Talon. « En moins d’une décennie, le Bénin a enregistré des performances économiques remarquables, malgré un contexte mondial marqué par des crises successives », affirme le collectif Wadagni Président. Il relève une croissance moyenne annuelle de 5,5 %, une amélioration de l’environnement des affaires et une modernisation notable des infrastructures publiques.

Pour les auteurs du manifeste, il s’agit désormais de consolider ces acquis et de poursuivre la marche vers un Bénin « encore plus fort, plus prospère, plus inclusif et plus souverain ». Le choix de Romuald Wadagni, actuel ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, est présenté comme « une opportunité unique de poursuivre l’œuvre de transformation économique et de modernisation du pays »

Une vision axée sur la croissance et le capital humain

Dans sa section « Notre vision », le collectif fixe un cap ambitieux : « Une croissance économique d’au moins 7 à 8 % par an, riche en emplois, un renforcement de la compétitivité des entreprises locales et une transformation radicale de l’éducation, de la formation et du développement des ressources humaines. »

L’éducation, la santé et la protection sociale y tiennent une place centrale. Le document appelle à « un système de santé moderne et accessible, faisant du Bénin un modèle régional de couverture sanitaire universelle » et à « un système de protection sociale juste, inclusif et efficace, garantissant à tous les citoyens la sécurité face aux risques de la vie ».

Trois piliers structurants

Le manifeste s’articule autour de trois grands axes : le renforcement de la démocratie de l’Etat de droit et la bonne gouvernance, la transformation structurelle de l’économie et l’amélioration du bien-être social des populations.

Démocratie et gouvernance

Le collectif plaide pour une justice accessible, rapide et numérique tout en mettant en œuvre l’e-justice à travers la dématérialisation des procédures et la digitalisation du suivi des dossiers. Il propose également de renforcer la décentralisation par une meilleure coordination entre l’État et les collectivités locales, et de généraliser la transparence dans la gestion publique, avec la déclaration obligatoire de patrimoine pour les hauts fonctionnaires.

Transformation économique

Le manifeste met l’accent sur l’industrialisation, les infrastructures et le numérique comme moteurs du développement. C’est à travers la modernisation du Port autonome de Cotonou, l’achèvement de l’aéroport de Glo-Djigbé, le développement de zones économiques spéciales, et la montée en puissance des énergies renouvelables etc.

Le secteur agricole n’est pas en reste : il s’agit de « développer des chaînes de valeur compétitives et créatrices d’emplois, notamment pour les jeunes et les femmes », tout en promouvant une agriculture durable et résiliente face au changement climatique.

Bien-être social et inclusion

Sur le plan social, le collectif propose de renforcer la protection des familles et de l’enfance, de consolider le programme ARCH, et de garantir une couverture sociale universelle.Les jeunes béninois souhaitent aussi la construction de nouveaux centres hospitaliers universitaires à Cotonou, Parakou et Abomey-Calavi, ainsi que la digitalisation du système de santé à travers la plateforme nationale e-Santé.

En matière d’éducation, il plaide pour la modernisation de l’enseignement technique et professionnel, la refonte des curricula et la promotion des sciences, technologies et mathématiques (STIM).

Romuald Wadagni, un projet de continuité et d’innovation

Le manifeste met en avant une approche pragmatique de la gouvernance publique, conjuguant rigueur financière et innovation. « Notre engagement vise à transformer les défis de notre temps en opportunités de progrès, d’inclusion sociale et de rayonnement national », affirme le Collectif. Ce document, présenté comme un « guide d’action pour le quinquennat 2026–2031 », trace la voie d’un Bénin tourné vers la performance, la justice sociale et la souveraineté économique. À travers ses 120 propositions, le Collectif WADAGNI PRÉSIDENT entend « construire en commun » un projet pour faire « encore gagner le Bénin ».

