120 commerçants touchés et 86 millions F partis en fumée

L’incendie survenu vendredi 12 mai dernier au marché Zongo à Parakou a fait 120 victimes et des préjudices financiers estimés à 86 millions FCFA, selon les chiffres communiqués par les autorités locales.

Plusieurs boutiques et des marchandises avaient brûlées dans l’incendie qui s’est déclaré le 12 mai dernier au marché Zongo de Parakou notamment au niveau du secteur des friperies. En chiffres, ce sont 120 commerçants qui ont été recensés pour des pertes financières évaluées à 86 millions FCFA à la suite de l’incendie, a indiqué Ibrahim Chabi Mama, Chef du troisième arrondissement sur Fraternitefm.

Les commerçants touchés dans l’incendie ont tous contracté des prêts, selon les témoignages des victimes.

Les sapeurs-pompiers sont parvenus à circonscrire les flammes après deux heures d’horloge. Il leur a été difficile d’accéder au lieu de l’incendie et de trouver des bouches d’incendie à proximité.

L’origine du feu n’est pas encore connue, mais des informations font état d’un court-circuit électrique comme cause.

M. M.

18 mai 2023 par ,