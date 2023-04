12 mois de prison requis contre le journaliste Ahouansè

La quatrième audience dans le dossier “ diffusion par voie électronique de fausses informations affectant la tranquillité publique et complicité de diffusion ” s’est ouverte ce jeudi 20 avril 2023 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET). Le procureur a requis 12 mois de prison avec sursis et une amende de 500 000 francs CFA contre le journaliste Virgile Ahouansè

Virgile Ahouansè, directeur de l’information de Crystal News et ses deux coaccusés dans le dossier “diffusion par voie électronique de fausses informations affectant la tranquillité publique et complicité de diffusion” étaient le juge de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ce jeudi 20 avril 2023.

Le procureur a requis 12 mois de prison avec sursis et une amende de 500 000 francs CFA contre le journaliste Virgile Ahouansè.

Il a été requis 12 mois de prison dont 03 fermes et 09 mois avec sursis ainsi qu’une amende 500 000 francs CFA contre chacun des deux coaccusés du journaliste à savoir le chef quartier de Dowa et le gardien de l’école primaire de Dowa.

Le journaliste Virgile Ahouansè avait publié une enquête sur de supposées exécutions extrajudiciaires qui seraient organisées par la Police républicaine à l’école primaire publique de Dowa à Porto-Novo.

