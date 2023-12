12 milliards F prévus en 2024 pour les micros crédits

Face à la représentation nationale ce jeudi 21 décembre 2023, le chef de l’Etat a rappelé à l’occasion de son message sur l’état de la Nation, quelques actions menées par son gouvernement pour l’amélioration des conditions de vie des populations, et fait des projections pour 2024. En ce qui concerne les micros crédits aux plus pauvres, Patrice TALON a annoncé une enveloppe de 12 milliards de francs CFA pour des crédits de 50.000 FCFA à 100.000 FCFA en 2024.

Dans le cadre du hautement social du Programme d’action du gouvernement (PAG), des filets sociaux déployés ont permis à près d’un million de pauvres et pauvres extrêmes des 77 communes du Bénin, de recevoir leurs cartes d’identité biométriques pour bénéficier de l’assurance maladie. Patrice TALON, s’adressant à la Nation béninoise jeudi 21 décembre 2023, l’a rappelé.

Dans ce cadre, le projet d’inclusion des jeunes a été intensifié (ARCH Formation), des transferts monétaires impactant plusieurs milliers d’artisans ayant bénéficié de renforcement de capacités, et pour certains d’entre eux, de financement pour leur installation, ont été effectués.

Pour ce qui concerne les micros crédits dont le nombre de bénéficiaires s’accroit considérablement, le Bénin est classé 1er dans l’espace UEMOA en matière d’inclusion financière. Le chef de l’Etat se réjouissant de ce résultat a annoncé ant pour l’an 2024, une dotation de 12 milliards de francs CFA pour l’octroi de crédits de 50.000 FCFA à 100.000 FCFA. L’objectif visé selon Patrice TALON, est d’optimiser les effets de ce programme.

« Déjà, les pratiques ont considérablement changé. Nos mères, nos femmes et nos sœurs en particulier, ne sont plus obligées de se parer d’uniformes qui leur coûtent une partie du prêt obtenu, de s’exposer au soleil, de prendre des journées entières en vue de louer de soient disant bienfaiteurs », a insinué le président de la République exprimant son souci de transparence et sa volonté de mettre fin à l’instrumentalisation des femmes, voire de leur chosification, et les désagréments que cela entraînent.

