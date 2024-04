12 hôpitaux équipés pour une meilleure prise en charge obstétricale des malades

La Banque mondiale à travers le projet SWEDD appuie les efforts du gouvernement béninois dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. 12 hôpitaux ont bénéficié des matériels pour la prise en charge obstétricale des malades. La cérémonie de remise a lieu jeudi 04 avril 2024 au ministère de la santé.

Au Bénin, aucune femme ne doit perdre la vie en voulant la donner. Le gouvernement à travers le ministère de la santé travaille à la réalisation de cette noble ambition.

En effet, dans le cadre de l’amélioration de la qualité de l’offre de soins obstétricaux et néonatals d’urgence (SONU), le ministère de la santé a réceptionné, jeudi 04 avril 2024, un important lot de matériels. Cet appui offert dans le cadre du projet SWEDD est constitué de « matériels et équipements médicotechniques » pour les soins dans les salles d’accouchement, les salles de dilatation, les salles du post-partum et ou d’hospitalisation et pour les unités de stérilisation.

Les structures de santé bénéficiaires sont : les centres de santé de Cobly, de Pahou et de Tourou, les hôpitaux de zone de Natitingou, de Bassila, de Banikoara, de Kandi, d’Aplahoué, de Klouékanmè, de Djidja, de Covè et de Ouidah.

Pétas Akogbeto, directeur de cabinet, représentant le ministre de la santé a rappelé à l’occasion, les résultats de la dernière « enquête par grappes à indicateurs multiples ». En ce qui concerne la mortalité néonatale, le Bénin selon le directeur de cabinet, est passé de 30 à 23 décès pour 1.000 naissances vivantes de 2017 à 2022. Pour une première fois, le pays a enregistré pendant deux années consécutives, moins de 1.000 décès maternels par an dans les formations sanitaires. Des résultats encourageants qui incitent à ne pas baisser la garde, et à redoubler d’efforts et poursuivre les interventions majeures en cours », a-t-il indiqué.

F. A. A.

6 avril 2024 par ,