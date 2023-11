Le Fiscathon lancé pour moderniser le système fiscal béninois

Le directeur général des impôts, Nicolas Yenousi a lancé les travaux d’un hackathon sur la fiscalité béninoise ce lundi 30 octobre 2023. Dénommé Fiscathon, il vise à doter la direction générale des impôts (DGI), de solutions technologiques innovantes à la hauteur des attentes de tous les contribuables.

Pour une première fois dans l’histoire du Bénin, l’administration des impôts lance les travaux d’un hackathon sur la fiscalité. Il s’agit du Fiscathon, destiné à doter la direction des impôts, de solutions intelligentes innovantes capables de l’aider à relever ses défis. Nicolas Yenousi, directeur général des impôts a procédé au lancement des travaux ce lundi 30 octobre 2023. 90 jeunes talents constitués entre autres de développeurs web, des fiscalistes, des financiers, des designers numériques, et de contribuables, vont plancher sur trois différentes thématiques à savoir : la simplification de la facturation électronique normalisée, la simulation de l’impôt et l’accessibilité fiscale pour faciliter le paiement de la taxe professionnelle synthétique (TPS) foraine – anciennement appelée patente foraine. Les candidats répartis dans 18 équipes vont plancher pendant 05 jours.

Ce hackathon selon le directeur général des impôts, est une occasion unique pour les jeunes talents sélectionnés, de proposer des solutions numériques qui permettront d’améliorer la qualité des services rendus aux usagers de la DGI. Convaincu du succès des réformes de digitalisation dans l’administration des impôts, il assure que « les technologies numériques permettent effectivement de simplifier les procédures administratives, de rendre plus accessibles les services fiscaux, et d’améliorer la transparence et la traçabilité des transactions ». Nicolas Yenousi a exhorté les candidats au Fiscathon, à faire preuve de créativité et d’audace dans leurs travaux de conception afin de sortir des solutions uniques et inclusives.

Au terme des 5 jours que dureront les travaux, les trois (3) meilleures solutions gagnantes seront récompensées. Outre les récompenses en numéraires, plusieurs autres lots-surprises leur sont réservés, a annoncé le directeur général des impôts. Des cadres du ministère de l’économie et des finances, et des partenaires techniques et financiers ont pris part à la cérémonie officielle de lancement du Fiscathon dans les locaux de Sèmè-City à Cotonou.

F. A. A.

31 octobre 2023 par ,