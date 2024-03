12 cadres nommés régisseurs secondaires

Par arrêté interministériel en date du 20 mars 2024, signé du ministre chargé de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, Raphaël Akotègnon et du ministre d’Etat chargé de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, 12 cadres ont été nommés au poste de régisseurs secondaires dans les 12 préfectures du Bénin.

Des cadres ont été nommés au poste de régisseurs secondaires d’avances dans les 12 préfectures du Bénin. Ils sont chargés de « gérer les dépenses relatives aux missions, carburants, lubrifiants et menues dépenses des Préfectures et des Structures déconcentrées des Ministères et Institutions de l’Etat ».

– Kérékoua Ernest DARI, Préfecture de Natitingou (Atacora)

– Daniel AHANTO, Préfecture d’Allada (Atlantique)

– Oluwafèmi Landry OLOUKOU, Préfecture de Kandi (Alibori)

– Ouzérou IDRISSOU MAMA, Préfecture de Parakou (Borgou)

– Rosaline KOTAKO, Préfecture d’Aplahoué (Couffo)

– Vinakpon Grégoire AMOUSSOU, Préfecture de Dassa-Zoume (Collines)

– Orou Issifou ABARO, Préfecture de Djougou (Donga)

– Dagbémabou Martial Thierry AFFOSSOGBE, Préfecture de Cotonou (Littoral)

– Julien DAVODOUN, Préfecture de Lokossa (Mono)

– Justine AVALIGBE épouse VODOUNNON, Préfecture de Porto-Novo (Ouémé)

– Sossou Ernest TOHOUN, Préfecture de Pobè (Plateau)

– Sébastien ADIHA, Préfecture d’Abomey (Zou)

