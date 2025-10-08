12 508 quitus fiscaux déjà délivrés

Le service des impôts s’active pour la délivrance de quitus fiscaux aux potentiels candidats aux élections générales de 2026 au Bénin. Le nombre de quitus fiscal déjà délivrés de sources proches de l’administration des impôts, est de 12 508.

Selon un communiqué de la direction des impôts en date du 13 septembre 2025, pour obtenir le quitus fiscal, les candidats doivent se mettre à jour vis-à-vis des impôts ci-après :

– les impôts fonciers (le foncier non bâti, le foncier bâti et l’impôt sur le revenu financier), tout en précisant l’IFU ou le numéro contribuable (NC). Les personnes dont les biens fonciers n’ont jamais été imposés doivent se rapprocher des centres des impôts territorialement compétents ;

– la taxe sur les véhicules à moteur (TVM) ;

– les impôts professionnels pour les personnes ayant une activité commerciale ou non commerciale, industrielle ou encore les personnes associées d’une entreprise ;

– les impôts sur le revenu et la patente ;

– une copie de la fiche de paie datant de moins de trois (3) mois pour les salaries.

Le dossier devra comporter les nom, prénoms, profession, numéro de téléphone, adresse e-mail et la situation fiscale soldée a zéro franc, c’est-à-dire que le requérant est à jour de l’ensemble de ses obligations de déclaration et de paiement au 31 décembre 2024, précise le communiqué de la DGI.

