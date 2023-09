12,5 millions de tonnes de marchandises traitées en 2022 au port

Les marchandises traitées au Port autonome de Cotonou (PAC) en 2022 connaissent une hausse de 5% par rapport en 2021. Les statistiques de l’administration portuaire affichent une quantité de 12,5 millions de tonnes.

Les marchandises traitées au Port de Cotonou connaissent une augmentation de 5% par rapport à celles traitées en 2021. Les projections selon le Port d’Anvers international (PAI), en charge de la gestion du PAC, sont estimées à 23 millions de tonnes d’ici 2038.

Ce mercredi 20 septembre 2023, des ‘Journées Port Ouvert » ont démarré sur l’esplanade de l’Amazone à Cotonou. Ces journées seront l’occasion pour les importateurs et les industriels et autres opérateurs économiques, de découvrir la plateforme, de rencontres « B to B », et d’expositions promotionnelles.

20 septembre 2023 par ,