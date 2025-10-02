115 millions FCFA pour rénover la "Maison des Médias’’

La "Maison des Médias Thomas Megnassan", symbole de la presse béninoise à Cotonou, s’apprête à renaître. Après des années d’abandon, le gouvernement béninois a décidé d’y investir 115 millions FCFA pour sa rénovation.

En état de délabrement avancé, la ‘’Maison des Médias Thomas Megnassan’’ sera rénovée bientôt. Le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Édouard C. Loko, s’est rendu sur les lieux, mercredi 1er octobre 2025, en compagnie de conseillers et cadres de l’institution.

« Ce que nous avons vu est alarmant », a déclaré le président de la HAAC. Murs fissurés, carreaux brisés, toit en ruine, ordinateurs hors d’usage... L’état de délabrement de l’infrastructure a profondément marqué la délégation.

Grâce à la nouvelle version de « l’Aide de l’État à la presse », ce site emblématique sera réhabilité. « C’est une réponse directe au plaidoyer de la HAAC », a salué le président, remerciant le chef de l’État Patrice Talon et le ministre des Finances.

Environ 115.000.000 FCFA seront investis pour remettre à neuf l’infrastructure.

Édouard Loko a confirmé que les travaux débuteront « avant la fin de l’année 2025 ».

Pour Alain Sessou, directeur de la Maison des Médias, c’est un soulagement. « Enfin, cette maison va renaître », a-t-il confié.

M. M.

2 octobre 2025 par ,