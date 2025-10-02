jeudi, 2 octobre 2025 -

1143 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Aide à la presse béninoise

115 millions FCFA pour rénover la "Maison des Médias’’




La "Maison des Médias Thomas Megnassan", symbole de la presse béninoise à Cotonou, s’apprête à renaître. Après des années d’abandon, le gouvernement béninois a décidé d’y investir 115 millions FCFA pour sa rénovation.

En état de délabrement avancé, la ‘’Maison des Médias Thomas Megnassan’’ sera rénovée bientôt. Le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Édouard C. Loko, s’est rendu sur les lieux, mercredi 1er octobre 2025, en compagnie de conseillers et cadres de l’institution.

« Ce que nous avons vu est alarmant », a déclaré le président de la HAAC. Murs fissurés, carreaux brisés, toit en ruine, ordinateurs hors d’usage... L’état de délabrement de l’infrastructure a profondément marqué la délégation.

Grâce à la nouvelle version de « l’Aide de l’État à la presse », ce site emblématique sera réhabilité. « C’est une réponse directe au plaidoyer de la HAAC », a salué le président, remerciant le chef de l’État Patrice Talon et le ministre des Finances.

Environ 115.000.000 FCFA seront investis pour remettre à neuf l’infrastructure.

Édouard Loko a confirmé que les travaux débuteront « avant la fin de l’année 2025 ».

Pour Alain Sessou, directeur de la Maison des Médias, c’est un soulagement. « Enfin, cette maison va renaître », a-t-il confié.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Le contrôle des véhicules à vitres teintées démarre par la sensibilisation


2 octobre 2025 par Marina Houénou
Le contrôle de la réglementation sur les vitres teintées des véhicules (…)
Lire la suite

La SONEB annonce des coupures à Cotonou et Abomey-Calavi


2 octobre 2025 par Marc Mensah
La Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) annonce une interruption (…)
Lire la suite

Le chef du 3e Arrondissement de Parakou décédé


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Le chef du 3ᵉ arrondissement de Parakou et président des Buffles FC, (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 1er octobre 2025 sous (…)
Lire la suite

Kolokondé bientôt doté d’un centre de loisirs


30 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La localité de Kolokondé, dans la commune de Djougou sera bientôt dotée (…)
Lire la suite

Un nouveau pont à Kpakou pour désenclaver kouandé


30 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un nouveau pont sera construit à Kpakou dans l’arrondissement (…)
Lire la suite

Les transferts de centres de vote prolongés au 3 octobre


29 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Initialement prévue pour s’achever le 28 septembre, l’opération de (…)
Lire la suite

En images, la Cité financière de Cotonou


28 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Après la cité ministérielle, la cité de la défense et la cité (…)
Lire la suite

Inauguration de l’Académie de Police à Cotonou


27 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane Seidou (…)
Lire la suite

L’impact des transferts de footballeurs sur les paris : résultats du (…)


26 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les insights en matière de transferts de Fabrizio Romano et David (…)
Lire la suite

111 AME redéployés pour le compte de l’année 2025-2026


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Dans le cadre du réajustement des emplois de temps, 111 aspirants aux (…)
Lire la suite

Le sommet international sur la nutrition à Cotonou les 27 et 28


26 septembre 2025 par Marc Mensah
Cotonou accueille les 27 et 28 septembre une conférence de haut niveau (…)
Lire la suite

Un Registre des associations et fondations mis en place


25 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin dispose désormais d’un Registre des associations et (…)
Lire la suite

Extension du bénéfice du mécanisme de garantie du FNDA


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le bénéfice du mécanisme de garantie du Fonds National de Développement (…)
Lire la suite

Lancement de la Lettre de voiture électronique internationale


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du (…)
Lire la suite

L’INF lance un appel à témoins pour la manifestation de la vérité


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Toute personne détenant des informations est invitée à se manifester (…)
Lire la suite

Le gouvernement veut actualiser les textes du code de la route


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
En Conseil des ministres ce mercredi 24 septembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

Lancement de la phase 3 du microcrédit Alafia


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
En Conseil des ministres, ce mercredi 24 septembre 2025, le (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires