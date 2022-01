3 individus arrêtés, 114 kg de chanvre indien saisis

Deux ghettos démantelés, du chanvre indien saisi et trois individus arrêtés vendredi 31 décembre 2021.

Les agents du commissariat de police du 6è arrondissement de Cotonou ont effectué une descente inopinée dans un ghetto à Hindé, département du Littoral et Sèkandji, département de l’Ouémé vendredi 31 décembre 2021. Cent quatorze (114) kilogramme de chanvre indien et deux balances ont été saisis, au cours de l’opération. Trois individus ont été interpellés pour détention, usage et commercialisation de produits psychotropes. Des enquêtes complémentaires ont été ouvertes.

M. M.

