113 blocs de toilettes publiques pour Cotonou

Dans le cadre de son troisième Plan de Développement Communal (PDC) pour la période 2024-2028, la ville de Cotonou s’engage dans un projet ambitieux visant à améliorer le cadre de vie de ses habitants. La Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SimAU), mandatée par la Mairie de Cotonou, a lancé un appel d’offres national pour la construction de toilettes publiques dans les 13 arrondissements de la ville.

Réparti en 13 lots, le projet prévoit la construction de 113 blocs de toilettes publiques dans les différents quartiers de la ville de Cotonou.

Chaque lot correspond à un arrondissement ou un groupe d’arrondissements, avec des sites spécifiques identifiés pour répondre aux besoins des populations.

Les entreprises intéressées par ce projet peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots, avec des critères stricts de qualification technique et financière.

Le délai d’exécution des travaux est fixé à quatre mois pour chaque lot.

LISTE DES SITES RETENUS PAR ARRONDISSEMENT

