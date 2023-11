111 postes ouverts dans les unités textiles de la GIDZ

La Zone Industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ) a lancé le recrutement de 47 conducteurs de machine de production et transformation des fils textile et de 64 chefs de quart en industrie textile.

Les postulants à l’emploi de conducteurs de machine de production et transformation des fils textile doivent être titulaires du Baccalauréat technique F3 ou équivalent. La mission consistera à surveiller et alimenter une ou plusieurs machines de transformation de matières ou fibres (d’origine végétale) en fil selon les règles d’hygiène et de sécurité et les impératifs de production.

En ce qui concerne le poste de chefs de quart en industrie textile, il faut être titulaire d’une licence professionnelle.

« L’agent de maîtrise / chef de quart réalise les objectifs de production dans toutes leurs dimensions (quantité, qualité, délai, respect de la sécurité, …) en optimisant la marche de l’installation et les moyens disponibles et en favorisant le développement professionnel des opérateurs. », indique la fiche de poste. Il surveille les activités quotidiennes et la façon dont les employés se comportent pendant leur quart de travail ».

