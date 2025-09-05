11 tombes profanées au cimetière Tchakaloké Camanté

577 visites en ce moment
Onze (11) sépultures ont été profanées au cimetière Tchakaloké Camanté, dans la commune de Glazoué. La découverte a été faite, jeudi 4 septembre 2025.
Profanation de tombes au cimetière Tchakaloké Camanté,dans la commune de Glazoué, département des Collines. La découverte a été faite par les riverains selon radio Iléma.
Les autorités locales se sont rendues sur les lieux pour faire le constat. Le nombre de tombes profanées s’élève à 11. Une enquête est ouverte.
