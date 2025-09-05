vendredi, 5 septembre 2025 -

Commune de Glazoué

11 tombes profanées au cimetière Tchakaloké Camanté




Onze (11) sépultures ont été profanées au cimetière Tchakaloké Camanté, dans la commune de Glazoué. La découverte a été faite, jeudi 4 septembre 2025.

Les autorités locales se sont rendues sur les lieux pour faire le constat. Le nombre de tombes profanées s'élève à 11. Une enquête est ouverte.

Les autorités locales se sont rendues sur les lieux pour faire le constat. Le nombre de tombes profanées s’élève à 11. Une enquête est ouverte.

A.A.A

5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




