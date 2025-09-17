11 nouveaux hôpitaux pour des pôles de soins spécialisés dans 9 villes

Le gouvernement a autorisé, mercredi 17 septembre 2025, en Conseil des ministres, la contractualisation pour la maîtrise d’œuvre complète de plusieurs projets de santé.

Un vaste programme de construction, d’équipement et de réhabilitation de formations sanitaires a été annoncé par le gouvernement du président Talon. L’objectif est de renforcer l’offre de soins, améliorer la qualité des services et moderniser les infrastructures hospitalières.

« La finalité de ce projet est d’améliorer la qualité des soins offerts aux populations », indique le compte rendu du Conseil des ministres de ce 17 septembre 2025.

7 nouvelles formations sanitaires prévues

Cinq hôpitaux de 65 lits seront construits à Lokossa, Ouidah, Cotonou 2 & 3, Dassa-Zoumè et Savalou, selon le projet.

Un hôpital de 120 lits verra également le jour à Kétou.

À Pobè, un nouveau centre de santé est annoncé.

Des réhabilitations d’hôpitaux dans trois villes

Le centre de santé de Kétou bénéficiera d’une réhabilitation complète, tout comme certaines structures de l’hôpital de zone de Sakété.

Le projet prévoit aussi la rénovation du Centre hospitalier universitaire départemental du Borgou et de l’Hôpital d’instruction des Armées de Parakou.

« Les travaux une fois achevés favoriseront le développement de pôles de spécialités », précise le gouvernement.

Les études d’impact environnemental, de conception architecturale, de surveillance et de contrôle devront être menées avec rigueur, souligne le gouvernement qui a autorisé la contractualisation avec les cabinets sélectionnés.

Les ministres concernés sont instruits d’engager les diligences nécessaires.

