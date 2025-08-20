11 nouveaux corps repêchés après l’accident de bus

Onze (11) autres corps ont été retrouvés mardi 19 août dans les eaux du fleuve Ouémé, à Thio, trois jours après l’accident de bus survenu dimanche.

Le nombre de passagers toujours portés disparus est porté maintenant à 5 après la découverte, mardi, de onze corps dans les eaux du fleuve Ouémé à hauteur de Thio après l’accident de bus de la compagnie STM.

Les recherches se poursuivent ce mercredi 20 août. Des plongeurs et équipes spécialisées interviennent le long du fleuve pour tenter de retrouver les derniers disparus.

L’Agence Nationale de Protection Civile (ANPC) reste mobilisée sur le terrain.

Les autorités espèrent permettre aux familles de retrouver leurs proches et de faire leur deuil.

