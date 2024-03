11 milliards FCFApour renforcer le réseau de la SONEB à Djougou

La phase 2 du Projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable de la Société nationale des eaux du Bénin (SONEB) dans la ville de Djougou et ses environs démarre bientôt. Le gouvernement bénéficie de l’appui financier de l’Union Européenne (UE) pour sa réalisation.

11 milliards de francs CFA, c’est le montant nécessaire pour réaliser la phase2 du projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable de la SONEB dans la ville de Djougou et environs. Cette seconde phase vise la mise en place de nouvelles installations d’eau potable à travers la mobilisation de la ressource en eau ; la mise en place d’ouvrages modernes de traitement et de distribution d’eau ; et la mise en place des réseaux de distribution d’eau potable.

Le financement de cette seconde phase a été possible grâce à un accord de 109 milliards de francs CFA signé entre le gouvernement du Bénin et l’Union Européenne à l’occasion de la mission d’une délégation de l’Équipe Europe au Bénin du 18 au 20 mars 2024.

L’objectif de la mission composée de hauts dirigeants des institutions européennes, de plusieurs agences et banques de développement européennes et de représentants des États membres de l’UE, est de renforcer le partenariat entre l’Union européenne (UE) et le Bénin. Elle a pu développer pendant son séjour au Bénin, des échanges fructueux avec le gouvernement béninois avant de procéder à la signature de plusieurs accords de financement pour un montant total de 166 millions d’euros, soit environ 109 milliards de francs CFA. L’annonce a été faite par Koen Doens, directeur général des Partenariats internationaux à la Commission européenne, et Roger Stuart, chef du pôle régional pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale de la Banque européenne d’investissement (BEI), au terme d’une séance de travail interministérielle organisée par Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’économie et des finances.

La BEI selon un communiqué publié au terme de la séance, a réaffirmé son engagement à mettre en œuvre, dans le cadre de BEI Monde, sa branche dédiée au développement et aux partenariats internationaux, deux projets à fort impact pour les populations, dans le domaine de l’eau et de la résilience face aux changements climatiques via un financement global de 132 millions d’euros, soit environ 86,3 milliards de francs CFA.

F. A. A.

21 mars 2024 par