11 jeunes arrêtés à une fête à Parakou risquent 7 ans de prison

Arrêtés en octobre dernier à 3 heures du matin lors d’une fête d’anniversaire à Parakou, 17 jeunes ont comparu à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), jeudi 02 novembre 2023.

17 jeunes dont des élèves, étudiants et un footballeur, poursuivis pour des faits d’ « escroquerie via internet », ont comparu à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

A la barre, jeudi 02 novembre 2023, six des prévenus ont reconnu les faits mis à leur charge.

Les dix-sept prévenus ont été arrêtés à Parakou au début du mois d’octobre à 3 heures du matin lors d’une fête d’anniversaire. Les données extraites du téléphone de onze des prévenus renseignent sur leur activité cybercriminelle, selon les faits.

Le Ministère public a requis 07 ans de prison dont 04 ans ferme et un million (1.000.000) FCFA d’amende contre 8 présumés cybercriminels. Trois autres prévenus encourent 07 ans de prison ferme et deux millions (2.000.000) FCFA d’amende, selon les réquisitions du Ministère public.

La Cour a renvoyé le dossier au 14 décembre 2023.

Les 17 jeunes, âgés entre 20 et 28 ans, retournent en prison en attendant la prochaine audience. Les prévenus sont en détention provisoire depuis le 13 octobre 2023.

