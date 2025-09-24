11,3km de nouvelles rues à asphalter dans la zone de Fidjrossè-Togbin

Des travaux complémentaires d’asphaltage seront réalisés dans la zone de Togbin. L’annonce a été faite ce mercredi 24 septembre 2025 en Conseil des ministres.

Les travaux du lot 3B bis entamés dans la zone de Fidjrossè & Togbin comprennent 134 rues pour un linéaire total de 37,8 Km soit 87 rues pour un linéaire de 25,167 km dans la zone de Fidjrossè Fiyégnon puis 47 rues dans la zone de Togbin notamment les pénétrantes pour un linéaire de 13,72 km.

Pour assurer un aménagement complet et continu de la zone de Togbin jusqu’à la limite Est de la zone de promotion immobilière de la SIMAU, le gouvernement a décidé d’engager des travaux des rues complémentaires identifiées. Ces travaux représentent « un linéaire total de 11,3 km, y compris la contre-allée nord actuellement arrêtée à 450 m du carrefour dit Club des rois, pour la prolonger jusqu’à la limite Est de la promotion immobilière de la SIMAU ».

« Cette intervention vise à désengorger le trafic routier pour améliorer la fluidité de la circulation dans le secteur de Fidjrossè, à faciliter l’accès aux zones résidentielles environnantes et à renforcer la cohérence du maillage de la voirie dans cette zone en pleine urbanisation », informe le Conseil des ministres. Avec la prise en compte des nouvelles rues identifiées, le linéaire total des travaux est porté à 49,1 km dans la zone de Fidjrossè-Togbin.

