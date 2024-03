109 Béninois retenus pour le programme à l’entreprenariat de la Fondation ELUMELU

La Fondation Tony ELUMELU (TEF) a annoncé vendredi 22 mars 2024, la liste des jeunes entrepreneurs bénéficiaires de la 10e édition du programme d’entrepreneuriat. 1104 entrepreneurs ont été sélectionnés à travers toute l’Afrique, et pourront bénéficier chacun, d’un appui de 5000 dollars non remboursable.

Le Bénin enregistre le 2e plus gros effectif à la 10e édition du programme d’entrepreneuriat de la Fondation Tony ELUMELU, avec 109 entrepreneurs sélectionnés derrière le Nigéria, qui totalise 590. Sur les 1104 entrepreneurs sélectionnés, les 405 autres proviennent des autres pays de l’Afrique. La liste des lauréats a été annoncée vendredi 22 mars 2024 au cours d’une cérémonie au Nigéria.

Tony ELUMELU, président de la Fondation qui porte son nom, s’est dit fier du chemin parcouru depuis 2015 que le programme d’entreprenariat est mis en place. Il a rappelé à l’occasion, la vision de la Fondation à savoir, à éradiquer la pauvreté, créer des emplois et autonomiser les entrepreneurs, notamment les femmes. Après avoir félicité les nouveaux lauréats qui, d’après lui, font partie désormais d’un grand réseau d’entrepreneurs, il les a rassurés de son soutien et de son accompagnement. Le PDG du Groupe UBA a également rassuré les candidats qui n’ont pas eu la chance d’être retenus cette année. « Le parcours n’est pas fini. Le succès dans la vie, en entrepreneuriat n’est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas », a-t-il confié exhortant ces derniers à plus de persévérance.

Avant de parvenir à la sélection des 1104 entrepreneurs, la Fondation Tony ELUMELU a reçu plus de 35.000 candidatures provenant de toute l’Afrique. Après un premier tri, 17.884 dossiers ont été présélectionnés. 3460 dossiers ont été sélectionnés sur la base de critères bien définis. De cette sélection, les organisateurs ont dégagé 1.485 dossiers pour le Nigeria, 240 dossiers du Bénin et 825 dossiers du reste de l’Afrique. Les 1104 candidats retenus l’ont été sur la base de critères de faisabilité, du caractère unique du projet, son originalité et son caractère innovant. Ils bénéficieront chacun, d’un accompagnement financier de 5000 dollars non remboursable.

Depuis 2015 que ce programme a démarré, la Fondation Tony ELUMELU a financé plus de 20.000 entrepreneurs africains au profit desquels il a décaissé plus de 100 millions de dollars comme capital.

F. A. A.

23 mars 2024 par