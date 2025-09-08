108 postes à pourvoir via PSIE pour plusieurs entreprises

417 visites en ce moment
Le Programme Spécial d’Insertion de l’Emploi (PSIE) a ouvert, ce 08 septembre 2025, un appel à candidature au profit de plusieurs entreprises béninoises.
108 postes sont à pourvoir dans plusieurs entreprises béninoises via le Programme Spécial d’Insertion de l’Emploi (PSIE).
Les entreprises concernées opèrent dans des secteurs variés et recherchent des compétences diversifiées : technique, administratif, commercial, etc.
Les salaires nets proposés varient entre 100 000 et 250 000 FCFA, selon le poste, le niveau d’expérience et le secteur d’activité.
Les candidatures sont à déposer en ligne via le lien : https://cutt.ly/FVZDlF8