108 postes à pourvoir via PSIE pour plusieurs entreprises

Le Programme Spécial d’Insertion de l’Emploi (PSIE) a ouvert, ce 08 septembre 2025, un appel à candidature au profit de plusieurs entreprises béninoises.

108 postes sont à pourvoir dans plusieurs entreprises béninoises via le Programme Spécial d’Insertion de l’Emploi (PSIE).

Les entreprises concernées opèrent dans des secteurs variés et recherchent des compétences diversifiées : technique, administratif, commercial, etc.

Les salaires nets proposés varient entre 100 000 et 250 000 FCFA, selon le poste, le niveau d’expérience et le secteur d’activité.

Les candidatures sont à déposer en ligne via le lien : https://cutt.ly/FVZDlF8

