Appel à candidatures

PSIE offre 108 postes pour plusieurs entreprises




Le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE) a annoncé, ce lundi 16 septembre 2025, un recrutement de 108 nouveaux postes au profit d’entreprises béninoises.

108 postes à pourvoir dans plusieurs entreprises dans le cadre du Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE). Les salaires nets proposés varient entre 100 000 et 250 000 FCFA, selon le profil et la nature du poste.
Le PSIE s’adresse principalement aux jeunes de nationalité béninoise, titulaires d’un diplôme professionnel ou académique, allant du baccalauréat au diplôme d’ingénieur, en passant par le BTS, le DUT, la licence et le master.

Les candidats intéressés doivent impérativement être inscrits sur la plateforme officielle du programme à l’adresse : https://cutt.ly/0VZDT77

Les jeunes diplômés, préalablement inscrits, peuvent postuler via le lien de candidature https://cutt.ly/FVZDlF8

Le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE) est une initiative du gouvernement béninois lancée en 2020 pour faciliter l’entrée des jeunes diplômés dans la vie professionnelle. Il permet à ces derniers d’accéder à des stages ou des emplois subventionnés dans des entreprises partenaires, tout en renforçant leur employabilité sur le long terme.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

16 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




