108 députés de l’Assemblée élevés à divers grades

108 députés de la 9è législature ont été élevés à divers grades de l’Ordre national du Bénin (ONB) dont 68 accèdent pour la première à l’Ordre au grade de Commandeur ; 7 sont faits Grand-croix et 33 élevés Grand Officier. C’est par décret n°2023-448 du 4 septembre 2023 portant nomination et promotion à titre exceptionnel et civil, signé du président de la République Patrice Talon et de la vice-présidente de la République, Grande Chancelière de l’Ordre national, Mariam Chabi Talata.

LISTE INTEGRALE DES DEPUTES ELEVES A L’ORDRE NATIONAL PAR GRADE

