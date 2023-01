107 arbitres sélectionnés dont 04 marocaines

Dans le cadre de la Coupe du monde féminine 2023 prévue du 20 juillet au 20 Août en Australie et en Nouvelle-Zélande, la FIFA, Fédération Internationale de Football Association a retenu ce lundi 09 janvier les arbitres qui devront officier durant la compétition. Elles sont 33 arbitres, 55 arbitres-assistantes et 19 arbitres-assistants vidéo sélectionnées en collaboration avec les six confédérations. Ceci, sur la base de leurs niveau et performances lors de récentes compétitions nationales et internationales.

Au nombre de ces arbitres, on compte quatre en provenance du Maroc. Il s’agit de l’arbitre de centre Bouchra Karboubi, les arbitres assistantes Soukaina Hamdi et Fatiha Jermoumi en plus de Adil Zourak.

A retenir que c’est pour la toute première fois dans l’histoire de la Coupe du monde féminine que 06 femmes ont été sélectionnées en tant qu’arbitres-assistantes vidéo.

Josué SOSSOU

11 janvier 2023 par