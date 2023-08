107,64 milliards de FCFA de la BOAD pour renforcer la résilience au changement climatique

La Banque Ouest Africaine de Développement a financé durant l’année 2022, plusieurs projets pour renforcer la résilience au changement climatique. Le montant est de 107,64 milliards de FCFA soit 20 % des financements en 2022.

« En 2022, la Banque a consacré 19,7% de ses concours au financement de l’axe 3 du Plan Djoliba dédié au renforcement de la résilience au changement climatique. Environ 23% des financements de cet axe ont été alloués à des projets d’énergie solaire », a indiqué le rapport annuel 2022 de la Banque Ouest Africaine de Développement. Le total des engagements autorisés par la banque en 2022 s’élèvent à 547,5 milliards FCFA. Ce qui porte le cumul des engagements nets accordés par la BOAD au 3 décembre 2022 à 7 227,3 milliards de FCFA.

Plusieurs projets ont contribué à l’axe 3 de renforcement de la résilience au changement climatique. Il s’agit entre autres du projet d’aménagement hydro agricole avec des pratiques agricoles intelligentes et résilientes au changement climatique au Niger (7 milliards de FCFA) ; le projet de construction d’une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 42 MWc à Awandjélo dans la région de Kara au Togo pour contribuer à la diversification du mix énergétique et réduire le coût de production de l’énergie (25 milliards de FCFA). A cela s’ajoutent le programme d’assainissement dans dix villes au Sénégal (15 milliards de FCFA), le projet de renforcement du réseau d’assainissement des eaux pluviales de la ville de Ouagadougou : aménagement de l’exutoire au niveau du Parc de Bangr Weogo au Burkina Faso (4, 5 milliards de FCFA) et le projet d’alimentation en eau portable en milieu rural au Niger dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéri au Niger (11 milliards de FCFA).

Akpédjé Ayosso

