106 cybercriminels arrêtés et 4318 comptes fermés

En un mois, 106 cybercriminels ont été arrêtés au Bénin et 4318 comptes ont été fermés. C’est dans le cadre de l’opération Sentinelle, menée conjointement avec Interpol.
La lutte contre la cybercriminalité s’intensifie à l’échelle continentale. Une opération cordonnée dans 19 pays a permis d’arrêter 574 cybercriminels et de récupérer 3 millions de dollars. Selon le Centre national d’investigation numériques, l’opération a ciblé des schémas de compromission des e-mails professionnels et l’extorsion numérique.
La même source informe qu’au Bénin, du 27 octobre au 27 novembre, 106 cybercriminels ont été arrêtés et 4318 comptes, liés à des arnaques sur les réseaux sociaux, ont été fermés.
