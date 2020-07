104 élèves-officiers promus aux grades supérieurs

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a par décret n°2020-311 en date du 17 juin 2020 procédé à la nomination de 104 élèves-officiers aux grades de sous-Lieutenant, Lieutenant, Capitaine ou homologue.

Les nouveaux officiers ont été nommés sur proposition conjointe du ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale et du ministre de l’intérieur et de la sécurité.

Sur les 104, il y a 93 élèves-officiers de l’armée de terre nommés sous-Lieutenant, Lieutenant ou Capitaine. 06 nouveaux officiers des forces navales ont été nommés Enseigne de vaisseau de 1ère classe ou Enseigne de vaisseau de 2ème classe.

02 nouveaux officiers des forces aériennes ont été promus au grade de Lieutenant et de sous-Lieutenant. 03 ex-gendarmes ont reçu le grade de sous-Lieutenant.

A.A.A.

