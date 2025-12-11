102 millions d’euros pour stimuler la production de viande de volaille au Bénin

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (http://AfDB.org), réuni à Abidjan, a approuvé aujourd’hui un prêt de 102,12 millions d’euros au Bénin pour la mise en œuvre de la première phase du Programme de transformation agricole dans la région de savane du pays. Ce programme vise à accroître durablement la production nationale de viande de volaille, conformément aux normes requises, en intégrant les filières maïs, soja et volaille. Sa réussite renforcera la souveraineté et la sécurité alimentaires du Bénin, créera des emplois et favorisera un développement économique inclusif.

Dans le cadre de ce projet, le Groupe de la Banque africaine de développement encourage l’utilisation de technologies agricoles appropriées, avec la participation du secteur privé, afin d’améliorer la productivité en zone de savane. Il s’inspire de la transformation du Cerrado brésilien, devenu le grenier du pays. Robert Masumbuko, responsable des opérations du Groupe de la Banque africaine de développement au Bénin, a indiqué que le programme serait mis en œuvre en plusieurs phases pour soutenir la croissance progressive du secteur avicole, notamment la production de poulets de chair, qui exige d’importants intrants. Ce projet, qui se déroulera de 2026 à 2030, prévoit la culture de 120 000 hectares de maïs et de 80 000 hectares de soja, pour une production annuelle d’environ 41 000 tonnes de volaille. Les bénéficiaires recevront des kits d’élevage de poulets de chair, des semences certifiées, des engrais et des produits phytosanitaires. Les petits exploitants agricoles recevront également du matériel portable pour améliorer les semis et la gestion des cultures. Le projet vise à promouvoir les bonnes pratiques agricoles, une gestion structurée de l’eau, la résilience et l’adaptation au changement climatique, ainsi que la lutte antiparasitaire.

