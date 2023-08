100 nouvelles localités raccordées au réseau électrique

100 localités des communes de Zè, Savè et Nikki seront raccordées au réseau électrique. Le ministre de l’Energie, de l’Eau et des Mines, Samou Seidou Adambi a procédé au lancement des travaux les 27 et 28 juillet 2023.

5000 nouveaux ménages auront désormais accès à l’énergie électrique grâce au projet d’électrification rurale cofinancé par la Banque d’Investissements et de Développement de la CEDEAO (BIDC), le gouvernement du Bénin et l’Inde. « L’exécution de ce projet constitue l’une des phases d’opérationnalisation à grande échelle de la politique d’électrification rurale qui vise à électrifier à l’horizon 2026, plus de 1500 localités », a indiqué Samou Seidou Adambi, ministre de l’Energie, de l’Eau et des Mines, jeudi 27 juillet 2023, au lancement des travaux

Le projet permettra de raccorder 100 localités des communes de Zè, Savè et Nikki seront raccordées au réseau électrique, 443 km de ligne moyenne tension, 210 km de ligne mixte haute tension et basse tension, 340 km à basse tension, 116 transformateurs, 30 à 60 poteaux par localité et environ 1620 lampadaires d’éclairage public seront réalisées dans le cadre du projet.

M. M.

3 août 2023 par ,