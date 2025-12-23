100 millions FCFA d’appui et des bourses de 100.000 FCFA aux handicapés

Le gouvernement a dressé un bilan chiffré de ses politiques publiques en faveur des personnes vivant avec un handicap, à l’occasion d’un point de presse tenu au ministère des Affaires sociales et de la Microfinance. La rencontre était animée par le Directeur de l’Inclusion et de la Solidarité, Boubacal Bani Yero.

Depuis 2016, le Bénin renforce l’inclusion des personnes handicapées avec une loi, des financements et un quota de 5 % lors de recrutements dans la Fonction publique. Ces avancées enregistrées reposent notamment sur la loi du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. « Ce texte constitue le socle garantissant leurs droits, leur dignité et leur insertion sociale et économique » , a indiqué Boubacal Bani Yero, Directeur de l’Inclusion et de la Solidarité.

Sur le plan des appuis concrets, le Directeur a cité une subvention globale de 100 millions de FCFA accordée aux établissements privés inclusifs. Il a également annoncé l’accompagnement de 264 entrepreneurs handicapés depuis 2024, dans le cadre des politiques d’autonomisation économique.

Le gouvernement a par ailleurs mis en place un programme spécifique de prise en charge des enfants autistes, ainsi que le Crédit Inclusion, un mécanisme dédié au financement des activités génératrices de revenus des personnes handicapées.

Dans le domaine social et éducatif, des bourses de 100.000 FCFA sont octroyées aux étudiants handicapés, accompagnées de bons de restauration. À cela s’ajoute l’application effective du quota de 5 % réservé aux personnes handicapées dans les concours directs de la fonction publique.

Inscrivant ces actions dans la vision sociale du président Patrice Talon, Bani Yero a appelé à une mobilisation collective. Il a invité les institutions publiques, la société civile et les partenaires techniques et financiers à renforcer leur engagement pour lever les barrières persistantes.

