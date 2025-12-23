mardi, 23 décembre 2025 -

1141 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Inclusion sociale au Bénin

100 millions FCFA d’appui et des bourses de 100.000 FCFA aux handicapés




Le gouvernement a dressé un bilan chiffré de ses politiques publiques en faveur des personnes vivant avec un handicap, à l’occasion d’un point de presse tenu au ministère des Affaires sociales et de la Microfinance. La rencontre était animée par le Directeur de l’Inclusion et de la Solidarité, Boubacal Bani Yero.

Depuis 2016, le Bénin renforce l’inclusion des personnes handicapées avec une loi, des financements et un quota de 5 % lors de recrutements dans la Fonction publique. Ces avancées enregistrées reposent notamment sur la loi du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. « Ce texte constitue le socle garantissant leurs droits, leur dignité et leur insertion sociale et économique » , a indiqué Boubacal Bani Yero, Directeur de l’Inclusion et de la Solidarité.

Sur le plan des appuis concrets, le Directeur a cité une subvention globale de 100 millions de FCFA accordée aux établissements privés inclusifs. Il a également annoncé l’accompagnement de 264 entrepreneurs handicapés depuis 2024, dans le cadre des politiques d’autonomisation économique.

Le gouvernement a par ailleurs mis en place un programme spécifique de prise en charge des enfants autistes, ainsi que le Crédit Inclusion, un mécanisme dédié au financement des activités génératrices de revenus des personnes handicapées.

Dans le domaine social et éducatif, des bourses de 100.000 FCFA sont octroyées aux étudiants handicapés, accompagnées de bons de restauration. À cela s’ajoute l’application effective du quota de 5 % réservé aux personnes handicapées dans les concours directs de la fonction publique.

Inscrivant ces actions dans la vision sociale du président Patrice Talon, Bani Yero a appelé à une mobilisation collective. Il a invité les institutions publiques, la société civile et les partenaires techniques et financiers à renforcer leur engagement pour lever les barrières persistantes.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

23 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




L’Etat béninois aux côtés des familles de soldats morts en mission


23 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À l’approche des fêtes de fin d’année, le gouvernement a renouvelé son (…)
Lire la suite

‘’Oui, le Bénin a trouvé sa voie’’ (Président Patrice Talon)


23 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le président Patrice Talon a prononcé, ce mardi 23 décembre 2025, son (…)
Lire la suite

La course aux trophées lancée pour la 8ᵉ édition du BSA


23 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La 8e édition du Bénin Showbiz Awards (BSA) a été officiellement lancée (…)
Lire la suite

Programme des obsèques de l’épouse du général BADA


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Sourou Berthe KOUGBLENOU, l’épouse du général de corps aérien BADA (…)
Lire la suite

’’C’est toujours la Constitution de 1990’’ (Prof Gilles Badé)


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La promulgation de la Constitution révisée le 17 décembre dernier (…)
Lire la suite

Ces compétences que la Cour constitutionnelle cède au Sénat


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Cour constitutionnelle voit son champ d’action se réduire au profit (…)
Lire la suite

RD Congo – Bénin : soutenez notre sélection nationale lors du match de (…)


19 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Sponsor officiel de la CAN 2025, 1xBet revient sur les matchs (…)
Lire la suite

Le jeudi 25 décembre férié pour la fête de Noël


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La journée du jeudi 25 décembre 2025, Jour de Noël, est fériée, chômée (…)
Lire la suite

Les Etats-Unis suspendent le programme Loto Visa


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les Etats-Unis suspendent le programme d’obtention de visa par loterie (…)
Lire la suite

Patrice Talon promulgue la Constitution révisée


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Chef de l’Etat, Patrice Talon a promulgué ce mercredi 17 décembre (…)
Lire la suite

De faux médicaments saisis au marché de Houègbo


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La police a procédé, mercredi 17 décembre 2025, à la saisie de plus de (…)
Lire la suite

Patrice Talon justifie le mandat de 7 ans


18 décembre 2025 par Marc Mensah
Le président Patrice Talon a justifié, ce 18 décembre 2025, le mandat (…)
Lire la suite

L’OMS tient le deuxième sommet mondial sur la médecine traditionnelle


18 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a ouvert ce 17 décembre 2025, (…)
Lire la suite

Voyous et petits terroriste à l’origine de la mutinerie (Talon)


18 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Face à la presse nationale et internationale ce jeudi 18 décembre 2025, (…)
Lire la suite

Le policier Delcoz Kindjanhoundé déposé en prison


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le commissaire de police Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé a été (…)
Lire la suite

Keith Sonon termine son défi pour le Guinness World Record


17 décembre 2025 par Marc Mensah
La cheffe Keith Sonon a mis un terme à son défi Guinness World Records, (…)
Lire la suite

Suspension partielle d’entrée aux États-Unis pour les Béninois


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les États-Unis ont décidé d’imposer des restrictions d’accès à leur (…)
Lire la suite

Patrice Talon en conférence de presse ce jeudi


17 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon sera face à la presse béninoise ce (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires