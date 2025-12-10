jeudi, 11 décembre 2025 -

Tentative de renversement de l’ordre constitutionnel au Bénin

100 à 200 mutins à la manœuvre du coup d’Etat déjoué




Le nombre de mutins ayant orchestré le coup de force du dimanche 07 décembre 2025 contre le Bénin, n’est pas moins important. Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement estime leur effectif à plus d’une centaine.

Les affrontements au domicile du chef de l’Etat ont été rudes à l’occasion du putsch déjoué dimanche 07 décembre dernier. Le secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement a donné des précisions lors d’une conférence de presse ce mercredi 10 décembre 2025. Un agent des forces de défense et de sécurité y a trouvé la mort, et un blessé grave a été également enregistré et pris en charge.
« Je confirme que lors des affrontements violents autour du domicile du chef de l’État, l’objectif des mutins étant de se saisir de la personne du chef de l’État, il leur fallait neutraliser sa garde, laquelle heureusement informée et mobilisée par son chef, assisté du chef de l’État lui-même, a fait front à temps et s’est préparé pour les accueillir. Donc, je réitère que les combats ont été rudes, violents. Nous avons à l’occasion, perdu un agent », a affirmé le porte-parole du gouvernement. Du côté des mutins, a-t-il poursuivi, « il y a eu des blessés et des morts, mais ils sont partis avec les corps et on ne peut pas dire à l’heure où je vous parle, en attendant que l’armée fasse le point des effectifs et qu’ils rendent éventuellement les corps aux familles, on ne peut pas dire exactement le nombre de morts qu’il y a dans leur rang  », a clarifié le secrétaire général adjoint du gouvernement.
Au sujet du nombre de mutins engagés dans le coup d’Etat déjoué, il a estimé leur effectif entre 100 et 200 au plus. Mais le gros lot, a précisé Wilfried Léandre Houngbédji, ne savait pas dans quoi ils étaient engagés.

F. A. A.

10 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou




