10 véhicules acquis au profit du ministère des enseignements secondaire

Le gouvernement béninois renforce le ministère des enseignements secondaire technique et de la formation professionnelle en moyens roulants. Le ministre Kouaro Yves Chabi a procédé, ce mercredi 11 octobre 2023, à la remise de 10 véhicules.

10 véhicules 4 x 4 de type Pick-up double cabine ont été acquis sur le budget national au profit du ministère des enseignements secondaire technique et de la formation professionnelle. Six (06) directions départementales (Atacora, Alibori, Atlantique, Borgou, Donga et Zou) bénéficient chacune d’un véhicule de même que la Direction de l’Inspection Pédagogique, de l’Innovation et de la Qualité (DIPIQ). Trois (03) véhicules ont été affectés au pool du ministère.

Procédant à la remise symbolique des clés, le ministre Kouaro Yves Chabi a invité les bénéficiaires à faire un bon usage des véhicules.

A.A.A

11 octobre 2023