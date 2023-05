10 présumés cybercriminels arrêtés à Abomey-Calavi

Une équipe de patrouille du commissariat de Hêvié, commune d’Abomey-Calavi a interpellé mercredi 26 et jeudi 27 avril 2023, 10 présumés cybercriminels.

La traque contre les cybercriminels se poursuit. 10 jeunes ont été interpellés mercredi 26 et jeudi 27 avril 2023 à Hêvié, dans la commune d’Abomey-Calavi. Les mis en cause ont été appréhendés lors d’une opération des éléments de la police républicaine dans les localités de Hessa, Houinmin, Dodji, Dossounou et Abamé. Ils seront bientôt confiés à l’Office de répression de la cybercriminalité (OCRC), unité spécialisée de police qui à son tour, va les transférer à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

25 jeunes ont été condamnés par la juridiction spéciale ce jeudi 27 avril 2023 à des peines de 05 ans et 07 ans de prison, et 50 millions d’amendes.

F. A. A.

