Le Président Talon reçoit 10 nouveaux ambassadeurs

Le chef de l’Etat Patrice Talon a reçu ce jeudi 13 mars 2025, les lettres de créances de 10 nouveaux ambassadeurs. C’était à l’occasion d’une cérémonie fort simple et empreinte de solennité qui procède de la redynamisation de la coopération entre le Bénin et ces pays.

Dix nouveaux ambassadeurs obtiennent leurs accréditations au Bénin. Ils ont présenté leurs lettres de créances au chef de l’Etat ce jeudi 13 mars 2025. Il s’agit de

– S.E.M. Wei ZHANG, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Populaire de Chine près le Bénin avec résidence à Cotonou ;

– S.E.M. Rubén Daríos RUIZ MAINARDI, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de l’État de la Cité du Vatican près le Bénin avec résidence à Cotonou ;

– S.E.M. Kadade CHAIBOU, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Niger près le Bénin avec résidence à Cotonou ;

– S.E. Madame Tina GUTHRIE, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Canada près le Bénin avec résidence à Ouagadougou (Burkina-Faso) ;

– S.E.M. Siaka CISSOKO, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Guinée près le Bénin avec résidence à Abuja (Nigéria) ;

– S.E.M. Assiélou Félix TANON, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près le Bénin avec résidence à Accra (Ghana) ;

– S.E.M. Antit MOHSEN, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Tunisie près le Bénin avec résidence à Abuja (Nigéria) ;

– S.E.M. Paulo Jorge Adão MARTINS DOS SANTOS, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République portugaise près le Bénin avec résidence à Abuja (Nigéria) ;

– S.E.M. Ali TIZTAK, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République islamique d’Iran près le Bénin avec résidence à Niamey (Niger) ;

– S.E.M. Hocine MEZOUED, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Démocratique et Populaire d’Algérie près le Bénin avec résidence à Abuja (Nigéria).

Au terme de la cérémonie de présentation de lettres de créances, le président de la République a échangé avec chacun des ambassadeurs sur les relations de coopération entre le Bénin et les pays qu’ils représentent, et les possibilités de les renforcer et de les étendre à d’autres domaines.

