10 jours pour célébrer le savoir-faire béninois

Du 22 au 31 août 2025, l’esplanade du Palais des Congrès de Cotonou accueille la 19ᵉ édition du Salon National de l’Artisanat du Bénin (SNAB).

Le génie des artisans béninois sera célébré à Cotonou du 22 au 31 août 2025. Placé sous le thème « Artisanat béninois et accès aux marchés : défis et enjeux de la labellisation et de la certification », le 19e Salon National de l’Artisanat du Bénin (SNAB), se veut plus qu’un salon d’exposition. Il s’inscrit dans une dynamique de valorisation économique et internationale de l’artisanat local.

Depuis 2016, des réformes structurantes ont été engagées pour rendre les produits artisanaux béninois plus compétitifs. L’édition 2025 vise à transformer cette structuration en visibilité commerciale, en misant sur la qualité, la labellisation et l’accès aux marchés.

« Après les efforts de structuration, il est désormais question de promouvoir ces œuvres et de les exposer au grand public », a rappelé Sotima Michel Yotto, représentant du ministère des Petites et Moyennes Entreprises.

Un salon à dimension régionale, avec le Maroc en invité d’honneur

Les Chambres des métiers de l’UEMOA (Togo, Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger, Guinée) seront présentes, aux côtés de la Chambre des Métiers de Rabat (Maroc), pays invité d’honneur.

Le Maroc, reconnu pour son expertise en artisanat, enverra une délégation d’experts en merchandising, qui accompagneront les artisans béninois dans la valorisation de leurs produits. « Cette coopération sud-sud est un levier puissant de développement et de transmission de savoir-faire », a souligné Cyr Davodoun, secrétaire général par intérim de la Chambre des métiers de l’artisanat du Bénin, lors d’une conférence de presse en prélude à l’événement.

Une immersion dans l’univers de l’artisanat

Le SNAB 2025 se présente comme un festival immersif du savoir-faire béninois, mêlant exposition, formation, culture et innovation. Pendant dix jours, l’esplanade du Palais des Congrès vibrera au rythme d’un programme dense et varié, pensé pour séduire à la fois le grand public et les professionnels.

Il est prévu150 stands d’exposition ; trois grands panels thématiques autour de la labellisation, de l’exportation et de la digitalisation des métiers de l’artisanat ; des ateliers pratiques animés par des maîtres artisans pour transmettre des savoir-faire rares ; des démonstrations en direct sur les stands pour découvrir les techniques artisanales en action ; de soirées culturelles mêlant concerts, contes et théâtre pour mettre en lumière la richesse artistique du Bénin.

Un documentaire inédit consacré à l’univers de l’artisanat béninois sera également projeté.

Pour ce salon à dimension régionale, sont attendus :120 artisans béninois, 20 étrangers et 10 invités spéciaux soigneusement sélectionnés. Les œuvres présentées ont été rigoureusement sélectionnées à l’issue de salons départementaux. Chaque pièce incarne l’authenticité et l’identité culturelle béninoise.

« Vous verrez des produits authentiques, soignés et porteurs d’identité. Ne manquez pas cette occasion de repartir avec un morceau du Bénin », lance Cyr Davodoun.

« Dix jours pour voir, toucher, commander et rêver plus grand », résume Cossi Clétus Nestor Guézo, Directeur général du Fonds de développement de l’artisanat (FDA).

« Notre objectif, c’est de transformer l’émotion du public en commande, et la commande en emploi », précise le DG du FDA.

Les organisateurs appellent à une mobilisation massive du public béninois, de la diaspora, des acheteurs, des professionnels, des familles et des curieux.

M. M.

18 août 2025 par ,