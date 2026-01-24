10 jeunes entament leur immersion à MTN Bénin

MTN Bénin a procédé, vendredi 23 janvier 2026 au lancement de la 4e édition de son programme Y’ello Graduate. Cette cérémonie a été marquée par la remise de certificats aux bénéficiaires de la 3e édition consacrant la fin d’un parcours de 18 mois d’immersion au sein du premier réseau de téléphonie mobile au Bénin.

10 jeunes diplômés entament leur aventure professionnelle chez MTN Bénin grâce au programme Y’ello Graduate. Il s’agit d’une immersion réelle et structurée au sein de l’entreprise de télécommunications pour une durée de 18 mois. « Ce programme est un moyen d’accompagner les jeunes diplômés dans leur transition entre le monde académique et les responsabilités professionnelles réelles », a déclaré la directrice générale de MTN Bénin. Lorsque nous avons lancé le programme Y’ello Graduate en 2022, informe Uche Ofodile, il reposait sur une conviction simple : « Si nous voulons bâtir une entreprise tournée vers l’avenir, et un pays prêt pour l’avenir, nous devons investir de manière délibérée dans la jeunesse, pas de façon symbolique, mais de manière concrète et sérieuse ».

Elle a exprimé son souhait de voir les bénéficiaires en ressortir enthousiastes et engagés. « Le Bénin traverse une période de profondes transformations. Il y a des opportunités à saisir, des projets à bâtir, des contributions à apporter et des empreintes à laisser. C’est un pays qui s’ouvre, et je veux qu’ils se sentent pleinement acteurs de cette dynamique », a ajouté Uche Ofodile.

Selon la directrice des Ressources Humaines chez MTN Bénin, Viviane Sissuh, la 4e édition Y’ello Graduate Program est placée sous le signe de la créativité et de l’innovation. Elle s’inscrit pleinement dans la stratégie de MTN ainsi que dans les priorités du gouvernement béninois en matière de développement numérique et d’employabilité des jeunes. Depuis sa mise en œuvre, le programme a enregistré plus de 2 000 postulants pour une cinquantaine de bénéficiaires dont une vingtaine sont aujourd’hui employés chez MTN Bénin.

Une expérience professionnelle enrichissante

La présentation du programme Y’ello Graduate de MTN Bénin a mis en lumière une initiative ambitieuse visant à révéler et accélérer le talent des jeunes béninois. L’objectif est aussi de créer un vivier de leaders responsables et de contribuer à l’emploi des jeunes. Selon Sylvie Bouraima, Senior Manager Leadership, Talent and Culture, le programme offre un coaching personnalisé, assuré par les membres du comité de direction et une formation approfondie. Elle s’est réjouie de l’impact concret des solutions développées par les jeunes talents au sein de l’entreprise. Dans le département Mobile Money, par exemple, des graduates ont contribué à l’amélioration du parcours client. Ils ont également porté l’initiative MTN Hype et co-développé l’application YO.

La 3e cohorte honorée

14 diplômés de la 3e cohorte ont reçu leurs certificats lors de la cérémonie. Y’ello Graduate Program a été pour eux, une ‘’expérience transformatrice’’. « On ne commence pas le Y’ello Graduate Program comme on le finit. Il y a toujours quelque chose qui change. Dans cette aventure, on gagne des amis, des collègues et une famille », a confié Stephie Lawale, graduate 3e cohorte. Elle a encouragé la nouvelle cohorte à profiter pleinement de cette opportunité et à s’ouvrir aux apprentissages et défis.

Parrain de la 4e cohorte, le ministre des Affaires Étrangères, Shegun Bakari a salué MTN Bénin pour son initiative. Selon lui, en offrant aux jeunes une immersion concrète dans le monde professionnel, l’entreprise contribue à bâtir l’avenir et à combler un déficit majeur : celui des ressources humaines qualifiées et engagées. Il a invité les jeunes à sortir de leur zone de confort et à se challenger.

« Rien ne vaut une expérience pratique en entreprise. Cette expérience que vous offre MTN est essentielle pour votre parcours. Profitez-en et donnez le meilleur de vous-même à chaque instant », a exhorté Shegun Bakari.

Attentes de la 4e cohorte

Parmi les nouveaux stagiaires, Gougla Jean Florent a exprimé sa joie de rejoindre le programme. « Ce programme me permettra de challenger ma façon de travailler, de grandir en compétences et d’acquérir une expérience précieuse dans une grande entreprise », s’est-il réjoui.

Stella Azandossessi, quant à elle, a souligné l’opportunité unique que représente le programme : « Ce programme m’aidera à travailler auprès des experts, d’avoir des compétences notamment dans mon domaine. Elle me permettra aussi d’apporter mon sens de la curiosité, de rigueur et de transformer tout ce potentiel que j’ai, en impact réel ».

À ce jour, MTN demeure la seule entreprise au Bénin à avoir mis en place un programme structuré de développement des jeunes talents de cette envergure. Avec son second programme TITA Digital Skills, MTN outille la jeunesse Béninoise de compétences numériques qui répondent aux besoins du pays et contribue à son épanouissement.

Le lancement de la 4e cohorte Y’ello Graduate Program confirme l’engagement de MTN Bénin à bâtir une entreprise tournée vers l’avenir. Entre formation, mentorat et projets concrets, ce programme continue de révéler et d’accélérer les talents béninois, offrant un tremplin vers l’excellence professionnelle et la transformation durable du Bénin.

Akpédjé Ayosso

Quelques photos de la cérémonie

24 janvier 2026 par , ,