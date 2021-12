10 individus arrêtés pour trafic de chanvre indien

Une importante quantité de chanvre indien et d’autres produits psychotropes non encore identifiée ont été découverts, jeudi 23 décembre 2021, dans des chambres d’un hôtel abandonné à Hillacondji dans le département du Mono.

Les agents de police du commissariat de Agouè ont interpellé dix (10) individus dont deux (02) femmes, jeudi 23 décembre 2021. Deux (02) mineurs retrouvés sur les lieux ont été également embarqués.

La police a découvert, dans les chambres du vieil hôtel que squattaient les individus, une importante quantité de chanvre indien et d’autres produits psychotropes dont la nature reste à déterminer.

Les dix individus sont poursuivis pour « détention, usage et commercialisation de stupéfiants ».

La police a ouvert des enquêtes complémentaires.

M. M.

