10 individus arrêtés, des produits psychotropes saisis

Une opération conduite par la direction départementale de la Police de l’Ouémé, appuyée par les commissariats d’Agblangandan et d’Ekpè PK10, a permis de démanteler, mercredi 05 novembre 2025, plusieurs réseaux de trafic de stupéfiants dans la zone d’Escorte, située à Sèkandji, commune de Sèmè-Podji. 10 individus ont été interpellés, et une quantité non négligeable de produits psychotropes, et du numéraire, ont été saisis.

Dans le cadre de ses actions de lutte contre le trafic illicite, la Police a mené une opération dans plusieurs boutiques suspectes, mercredi dernier dans la zone d’Escorte, située à Sèkandji, dans l’arrondissement d’Agblangandan.

Selon des sources policières, 50 boules de chanvre indien, estimé à 28 kg 665 g, et 81 boulettes du même produit ont été saisies. Une quantité non négligeable d’autres produits psychotropes dont la nature sera déterminée par l’Office central de répression du trafic illicite des drogues et précurseurs, a été également saisie.

Outre les produits psychotropes, la Police a procédé à la saisie 45 briquets, plusieurs paquets de papiers d’emballage de diverses marques destinés au conditionnement des substances, ainsi que 86 broyeurs.

L’équipe d’intervention a aussi saisi la recette journalière évaluée à 88 500 FCFA et 98 100 nairas.

Les dix personnes interpellées dans le cadre de cette opération seront déférées devant la justice.

F. A. A.

8 novembre 2025 par ,