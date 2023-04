10 cybercriminels arrêtés, des millions et plusieurs véhicules saisis

Les éléments de l’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC) ont appréhendé 10 présumés cybercriminels le lundi 10 avril 2023 à Hêvié et Cococodji, deux quartiers de l’arrondissement de Godomey, commune d’Abomey-Calavi. On dénombre une femme dans le groupe de cybercriminels.

L’Office central de répression de la cybercriminalité poursuit la traque contre les cybercriminels. 10 d’entre eux ont été arrêtés lundi à Hêvié et à Cococodji. La perquisition qui a suivi l’interpellation des mis en cause a permis de découvrir et de saisir plusieurs Smartphones, deux motocyclettes de marque Haojue, et trois véhicules dont une Mercedes Benz, une Toyota Avensis, et une Ford Edge. Une somme de 30 millions de francs CFA a été également saisie.

Une femme, membre du réseau de cybercriminels a été appréhendée au cours de l’opération. Ces 10 cybercriminels seront présentés dans les prochains jours à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

