10 chargés de mission de la CASB installés ce vendredi

A quatre mois du 50e championnat du monde de pétanque que s’apprête à organiser le Bénin à Cotonou, la Confédération Africaine des Sports Boules (CASB), passe à la vitesse supérieure. Ce vendredi 06 Mai 2023, le Président El-Hadj Ibrahima IDRISSOU, a officiellement installé 10 chargés de mission au sein du Comité National d’Organisation pour ce grand événement qui s’annonce grandiose sur nos terres.

Le Bénin met tout en place pour réussir l’organisation du 50e championnat du monde de pétanque. A encore quelques mois seulement de l’événement, El-Hadj Ibrahima IDRISSOU, le Président de la CASB a procédé ce vendredi à l’installation officielle des chargés de mission de la confédération au sein du Comité National d’Organisation pour la 50e édition du Mondial de septembre 2023 à Cotonou au Bénin. Ceux-ci sont au nombre de 10.

Il s’agit de : AROUNA Cosme, HOUNNOUVI Bernard Kossi, TOSSOU Isidore, HOUSSOU Brice, SOSSOU Constant Prosper, DE SOUZA Noël Christian, MENSAH Emile A.D., AGBATO Basile Babylas, SOHOUNDE Félix Pépéripé et D’ALMEIDA Serge J.H.

Un groupe constitué de diplomate, avocat, journaliste, inspecteur de police et autres…Le tout, pour joindre les mains et rendre belle la fête du 8 au 17 Septembre prochain sur la « place des Amazones ».

A l’occasion, le président de la CASB après avoir remercié le gouvernement Talon et particulièrement le Ministre des Sports Oswald Homéky pour leur implication à la réussite de ce grand tournoi, a invité les différents chargés de mission à jouer leur part de responsabilité.

« Nous souhaiterions obtenir de vous, à quatre (04) mois des compétitions des comportements dignes de responsables guidés par la disponibilité, la rigueur dans la courtoisie et la loyauté dans la plus grande humilité car la cause est certes grande et commune mais l’image de la CASB et surtout celle de la République du Bénin doivent être bien soignées et sauvegardées. Dans l’exercice de vos différentes tâches à vous assigner, vous voudriez bien en cas de questions embarrassantes, vous référez au Président de la CASB que nous sommes », a indiqué El-Hadj Ibrahima IDRISSOU à ses élus.

Ces chargés de missions ont martelé toute leur fierté de faire partie du groupe pour et ainsi apporter leur pierre à l’édifice.

« Nous allons essayer de voir avec eux comment faire en sorte que l’événement se déroule pour le plus grand bien de tous. Cela participe non seulement de l’image de la CASB, mais aussi de l’image de notre pays. C’est pour cela que c’est la main dans la main avec les forces de sécurité et de défense que nous essayerons d’élaborer les plans qu’il faut pour sécuriser tout le monde avant et après l’événement », a déclaré Constant SOSSOU, contrôleur général de la Police.

Tout est donc mis en place pour que la fête soit très belle au Bénin du 8 au 17 septembre 2023.

J.S

