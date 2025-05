10 ans que Jean Pliya est décédé

Il y a exactement 10 ans que l’écrivain et acteur politique béninois, Jean-PLIYA s’est endormi dans le Seigneur.

14 mai 2015 - 14 mai 2025, 10 ans que Jean PLIYA nous a quittés. Le regretté est un professeur d’histoire et de géographie, homme de lettres, auteurs de plusieurs romans dont des pièces de théâtre et des nouvelles.

Ancien recteur de l’ex Université nationale du Bénin (UNB), Jean PLIYA a également occupé plusieurs fonctions politiques dont celles de directeur de cabinet du ministre de l’Éducation nationale (1961 à 1963), puis secrétaire d’État chargé de l’Information et du Tourisme en 1963. Il devint plus tard, le premier Berger du Renouveau charismatique catholique du Bénin. Fonction qu’il occupe jusqu’à sa mort lors d’une mission en Côte d’Ivoire, nuit de la fête d’Ascension.

