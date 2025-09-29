10 ans de prison pour viol d’une fillette de 6 ans

Un jeune de 20 ans a été condamné à 10 ans de prison ferme pour viol d’une fillette âgée de 6 ans.

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a condamné, le 18 octobre 2023, le sieur Justin Z. à 10 ans de prison ferme, 500.000 FCFA d’amendes, 200.000 FCFA de dommages et intérêts pour la victime.

Le prévenu doit également verser le franc symbolique à l’Institut National de la Femme (INF).

Il est jugé pour des faits de viol sur mineure. Les faits se sont déroulés, mardi 21 février 2023 à Ouidah dans le département de l’Atlantique, a rapporté la Secrétaire Exécutive de l’INF dans une vidéo Facebook.

De retour d’une course commandée par son père, aux environs de 19 heures, la fillette de 6 ans a été interceptée par le jeune homme de 20 ans. Celui-ci la conduit dans une brousse où il a eu des relations sexuelles avec elle malgré ses cris.

Le violeur a été surpris par un passant qui alerta les populations.

Arrêté et condamné par la justice, le prévenu a fait appel du jugement.

La CRIET, en appel, a retenu contre le prévenu l’infraction d’atteintes sexuelles sur mineure de moins de 13 ans et confirmé la peine.

29 septembre 2025 par ,