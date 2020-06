10 ambassades resteront en service au 1er août

A la date du 1er août 2020, le Bénin n’aura que 10 ambassades et consulats généraux dans le monde. Les autorités du pays procèdent depuis peu à la fermeture de plusieurs représentations diplomatiques. Une mesure qui s’inscrit dans le cadre de la restructuration de la carte diplomatique du pays.

Les ambassades et consulats généraux du Bénin qui resteront en service au 1er août 2020 sont : l’ambassade d’Abuja au Nigéria et celle de Rabat au Maroc en ce qui concerne l’Afrique. Sur le continent américain, il n’y aura que les États-Unis et le Brésil qui abriteront les représentations diplomatiques du Bénin. Il y aura également les ambassades du Bénin dans les pays tels que : la Chine, l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis.

A cela s’ajoutent les représentations diplomatiques du Bénin en Europe : Paris (France), Saint Siège (Rome en Italie) et Moscou (Russie).

Les autres ambassades et représentations diplomatiques béninoises fermeront leurs portes avant la fin du mois de juillet prochain.

« Nous serons présents sur tous les continents. Nous aurons des ambassadeurs non-résidents, qui, à partir de Cotonou, avec les moyens, opéreront et seront accrédités auprès de certains pays. C’est une modernisation de l’outil. On ne peut pas baser notre diplomatie sur des dogmes qui sont dépassés et sur des modes de représentation qui ne sont plus efficaces », avait précisé le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci.

