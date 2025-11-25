mardi, 25 novembre 2025 -

115 fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse

10 admissibles de la liste supplémentaire convoqués à la visite médicale




Le Directeur Général des Eaux, Forêts et Chasse invite les candidats inscrits sur la liste supplémentaire des admissibles au concours direct de recrutement de cent quinze (115) fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse au titre de l’année 2024, à prendre part à la visite médicale d’aptitude. Elle est prévue pour se dérouler du jeudi 27 au vendredi 28 novembre 2025, à partir de 07 heures précises, au Centre médico-social de la garnison de Cotonou. Liste des candidats concernés...

25 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Lancement des 16 Jours d’Activisme contre les violences basées sur le genre


25 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Institut National de la Femme a procédé ce mercredi 25 novembre 2025, (…)
Voici le programme de délivrance spéciale de passeports aux pèlerins


25 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une opération spéciale de délivrance de passeports ordinaires (…)
Adidjatou Mathys défend un budget de près de 8 milliards


25 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Face aux députés membres de la commission budgétaire de l’Assemblée (…)
Une commandante à la tête du Lycée militaire des jeunes filles


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Lycée militaire des jeunes filles général Mathieu Kérékou de (…)
2 militants LD condamnés à 24 mois avec sursis et 500 000 F d’amende


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Interpellés dans le cadre de l’affaire de fausses procurations liées au (…)
Résultats du test de sélection des assistants en position probatoire


23 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Voici les résultats définitifs du test de sélection des assistants en (…)
Rachidi Gbadamassi poursuit un journaliste devant la CRIET


20 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Au Bénin, un journaliste du quotidien « La Boussole » a comparu lundi (…)
En images, le nouveau bâtiment de l’hôtel de ville de Porto-Novo


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les travaux de construction du nouvel hôtel de ville de Porto-Novo ont (…)
Résultats du test de sélection des Assistants en position probatoire au (…)


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les résultats du test de sélection des Assistants en position (…)
Des formations pour 1.273 artisans dans 7 filières


19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a validé, mercredi 19 novembre 2025, l’organisation de (…)
Gilles CHEKETE, directeur général de Bénin Tourisme et Bénin Tours


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un nouveau directeur général est nommé à la tête de Bénin Tourisme et (…)
COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 19 NOV. 2025


19 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 19 novembre 2025, (…)
Plusieurs documents d’identification désormais valables sans légalisation


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers le décret n°2025-678 du 29 octobre 2025 signé du chef de (…)
Le Bénin réceptionne un patrouilleur rénové au Nigéria


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Bénin a réceptionné, jeudi, le navire de guerre Matelot Brice (…)
Un Bénino-Gabonais élu maire de Port-Gentil


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au terme des élections des maires des communes et des arrondissements (…)
Point de vue des citoyens sur l’affaire falsification des documents par LD


15 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le parti Les Démocrates (LD) est cité dans une affaire de faux et usage (…)
La révision de la Constitution adoptée


15 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Réunis en séance plénière, les députés de la 9ᵉ législature ont adopté (…)
L’essence frelatée fait des dégâts à Zogbodomey


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un entrepôt d’essence a été réduit en cendres suite à un incendie (…)
