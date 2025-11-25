10 admissibles de la liste supplémentaire convoqués à la visite médicale

Le Directeur Général des Eaux, Forêts et Chasse invite les candidats inscrits sur la liste supplémentaire des admissibles au concours direct de recrutement de cent quinze (115) fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse au titre de l’année 2024, à prendre part à la visite médicale d’aptitude. Elle est prévue pour se dérouler du jeudi 27 au vendredi 28 novembre 2025, à partir de 07 heures précises, au Centre médico-social de la garnison de Cotonou. Liste des candidats concernés...

