Etat civil au Bénin

10,5 millions de documents délivrés par l’ANIP en 2025

(75 % des démarches réalisées en ligne ou à distance)




En 2025, l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) a délivré 10,5 millions de documents d’état civil et d’identité et servi 4 millions de citoyens.

Des chiffres impressionnants de l’ANIP au titre de l’année 2025. Selon les données publiées par l’institution, il y a eu, une forte demande des citoyens pour des documents d’état civil et d’identité. Elle a délivré 10,5 millions de documents et servi 4 millions de citoyens l’année dernière.

Avec 75 % des démarches réalisées en ligne ou à distance, l’ANIP a réussi à transformer profondément la relation entre l’administration et les citoyens. Les plateformes numériques telles que eservices.anip.bj, l’application mobile ANIP BJ et le service USSD permettent désormais d’accéder aux prestations sans se déplacer systématiquement dans les guichets physiques. Cette stratégie a considérablement réduit les délais de traitement, les longues files d’attente, les coûts indirects liés aux déplacements. 37 % des requêtes ont été faites via eservices.anip.bj ; 30 % via l’application ANIP BJ, 8 % par USSD et 25 % aux guichets physiques.

Les données révèlent aussi que 3,8 millions d’authentifications ont été réalisées via les opérateurs GSM. 25 millions de vérifications d’identité (eKYC) ont été aussi effectuées. La délivrance massive de documents d’identité traduit une administration plus efficace et accessible. Elle confirme aussi la volonté de l’ANIP de fournir des services fiables et sécurisés à l’ensemble de la population.

A.A.A

26 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




