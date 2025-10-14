1 mort et plusieurs blessés dans un accident à Zakpo

Un accident de circulation a eu lieu dans la nuit du lundi 13 octobre 2025 à Bohicon devant l’école primaire publique de Zakpo.

D’après les informations, un véhicule de marque Lexus, en provenance du carrefour Zakpo et se dirigeant vers celui de Mokas, aurait perdu le contrôle. Il heurte plusieurs usagers de la voie. Cette cette collision fait un mort et plusieurs blessés. Ces derniers ont été conduits d’urgence au centre hospitalier de référence de la ville.

Marina HOUENOU (Stag)

